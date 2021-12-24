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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА проиграл "Реалу" в матче баскетбольной Евролиги

Армейцы уступили со счетом 65:71
Серхио Льюль ("Реал") и Никита Курбанов (ЦСКА) EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Серхио Льюль ("Реал") и Никита Курбанов (ЦСКА)
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 24 декабря. Московский ЦСКА со счетом 65:71 на выезде уступил мадридскому "Реалу" в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Реала" Найджел Уильямс-Госс (17 очков) . В составе ЦСКА больше всех очков набрал Уилл Клайберн (16).

ЦСКА потерпел седьмое поражение при десяти победах и занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. "Реал" одержал 14-ю победу и располагается на второй строчке. В следующем матче ЦСКА 29 декабря на выезде сыграет с греческим "Олимпиакосом", "Реал" в тот же день в гостях встретится с турецким "Фенербахче".

В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата. "Финал четырех" пройдет с 27 по 29 мая 2022 года в Берлине.

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