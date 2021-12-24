Даниил Медведев назвал победный финал US Open своим лучшим матчем в 2021 году

ТАСС, 24 декабря. Российский теннисист Даниил Медведев назвал финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) против первой ракетки мира серба Новака Джоковича своей лучшей игрой в 2021 году. Комментарий Медведева приводит газета "Спорт-Экспресс".

Финал US Open 2021 года прошел 13 сентября. Медведев победил Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и выиграл первый турнир Большого шлема в карьере.

"Было много крутых побед, но матч с Новаком в финале US Open выделяется. Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память", - сказал Медведев.

Своим самым обидным поражением в 2021 году Медведев назвал проигрыш испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира. "Очень хотелось выиграть медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале", - добавил россиянин.

Медведеву 25 лет. Он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации.