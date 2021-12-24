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US Open

Даниил Медведев назвал победный финал US Open своим лучшим матчем в 2021 году

В решающей встрече турнира Большого шлема россиянин обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича

ТАСС, 24 декабря. Российский теннисист Даниил Медведев назвал финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) против первой ракетки мира серба Новака Джоковича своей лучшей игрой в 2021 году. Комментарий Медведева приводит газета "Спорт-Экспресс".

Финал US Open 2021 года прошел 13 сентября. Медведев победил Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и выиграл первый турнир Большого шлема в карьере.

"Было много крутых побед, но матч с Новаком в финале US Open выделяется. Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память", - сказал Медведев.

Своим самым обидным поражением в 2021 году Медведев назвал проигрыш испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира. "Очень хотелось выиграть медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале", - добавил россиянин.

Медведеву 25 лет. Он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации.

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