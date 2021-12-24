Зубов сравнил условия карантина перед молодежным чемпионатом мира по хоккею с заточением

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Условия карантина перед молодежным чемпионатом мира по хоккею в Канаде можно сравнить с заточением. Об этом журналистам заявил главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов.

Турнир пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января. Сборная России прилетела в Канаду в середине декабря. В ночь на пятницу россияне провели контрольный матч против хозяев турнира, в котором уступили со счетом 4:6.

"Тяжело было, мы сидели на карантине, - сказал Зубов. - Первые три дня, потом его продлили. Строго отель - автобус - дворец - обратно. Мы все носим браслеты, как в заточении, но все команды в одних и тех условиях, мы приехали сюда играть и выигрывать".

Сборная России будет играть в группе В, первым соперником станет команда Швеции (матч пройдет 27 декабря, начало - 00:30 мск). Также российские хоккеисты на групповом этапе сыграют со сборными Швейцарии (28 декабря, 00:30 мск), Словакии (30 декабря, 00:30 мск) и США (1 января, 05:30 мск).