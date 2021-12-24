Шведы выиграли контрольный матч перед игрой с россиянами на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 24 декабря. Шведские хоккеисты обыграли австрийцев со счетом 7:0 в товарищеском матче перед началом молодежного чемпионата мира.

Шайбы забросили Оскар Олауссон (1-я минута), Альберт Сьеберг (18), Александр Хольц (22), Даниэль Торгерссон (24), Виктор Сьехольм (35), Теодор Нидербах (36), Фабиан Лиселл (48).

Команда Швеции является соперником сборной России по групповому этапу молодежного чемпионата мира. Матч против нее 27 декабря станет для россиян первым на турнире. Встреча начнется в 00:30 мск. Также российские хоккеисты на групповом этапе сыграют со сборными Швейцарии (28 декабря, 00:30 мск), Словакии (30 декабря, 00:30 мск) и США (1 января, 05:30 мск).

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.