Зубов: другим тройкам сборной России не хватало остроты первого звена в матче с канадцами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Остальным тройкам молодежной сборной России по хоккею в контрольном матче против канадцев не хватало остроты первого звена. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Сергей Зубов.

Россияне в товарищеском матче перед стартом молодежного чемпионата мира проиграли канадцам в Эдмонтоне со счетом 4:6. Хозяева в первом периоде забили четыре безответных гола.

"Начало мы проспали, удивляться нечему - сборная Канады обычно выходит на игры заряженной. Мы не смогли ничего противопоставить, допустили ошибки, удаления были в безобидных ситуациях, - сказал Зубов. - На второй период ребята вышли немного с другим настроем, удалось на какое-то время перехватить инициативу. Должны были забивать "пять на пять", получилось забить в численном большинстве".

Форвард россиян Матвей Мичков оформил дубль. "Мичков у нас такой один. Неплохо сегодня смотрелся, не уступал в единоборствах. Где-то может переигрывал отрезки, но у первого звена были моменты. Той остроты, что оно создавало, не хватало другим звеньям", - отметил он.

Также главный тренер рассказал об игре вратарей. "Ярослав [Аскаров] сыграл на хорошем уровне, в тех ситуациях ему забивали в пустые ворота. У нас была договоренность с обоими вратарями, что мы разделим их игровое время, это единственная игра, где мы могли проверить обоих. У нас есть еще два дня все детально взвесить, возможно, в день игры мы примем решение по вратарям", - отметил Зубов.

Главный тренер россиян также рассказал, за что отвечают его помощники в сборной. [Александр] Титов [отвечает] за защитников, [Владимир] Филатов смотрит смены, ведет статистику. Олег Валерьевич [Знарок]- за большинство", - подчеркнул Зубов. Тренер отметил, что в нужное время до игроков будет донесено, что участие молодежи в Олимпиаде после отказа Национальной хоккейной лиги отпустить своих представителей в Пекин будет дополнительной мотивацией.