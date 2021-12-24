Даниил Медведев уверен, что Федерера, Джоковича и Надаля заменят новые чемпионы

ТАСС, 24 декабря. Уход из тенниса швейцарца Роджера Федерера, серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля поспособствует приходу новых чемпионов, так как история циклична. Такое мнение высказал российский теннисист Даниил Медведев, мнение которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Уход большой тройки [Джокович, Федерер и Надаль], когда это случится, будет большим событием, - сказал Медведев. - Они не молодеют, но все еще играют очень сильно, выигрывают турниры Большого шлема, но мне кажется, что история циклична. Когда заканчивали Борис Беккер (германский теннисист, шестикратный победитель турниров Большого шлема - прим. ТАСС) и Иван Лендл (американец чешского происхождения, восьмикратный победитель турниров Большого шлема - прим. ТАСС), то все также беспокоились о будущем тенниса, но им на смену пришли Пит Сампрас (американец, 14-кратный победитель турниров Большого шлема - прим. ТАСС) и Андре Агасси (американец, восьмикратный победитель турниров Большого шлема - прим. ТАСС), то есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился все популярнее и популярнее. Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис".

Надалю 35 лет. На его счету 88 побед на турнирах под эгидой организации Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Федереру 40 лет. Швейцарец является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008). Швейцарец выиграл 103 турнира под эгидой ATP (первый результат в истории). Медведеву 25 лет, на его счету 13 титулов под эгидой организации.