Российские фигуристы после Олимпиады выступят с показательными программами в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию проведет показательные выступления в Красноярске после Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В ноябре генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что сбор российских фигуристов перед Олимпийскими играми в Пекине пройдет в Красноярске.

"В ближайшее время к нам приедет сборная по фигурному катанию, сборная России. Именно здесь она проведет свою подготовку перед Олимпиадой, - сказал Усс. - Александр Георгиевич [Горшков] (президент ФККР - прим. ТАСС) сказал, что если не будет никаких сбоев, то после Олимпиады команда вновь приедет к нам в Красноярск, на обратном пути, для того, чтобы сделать здесь показательные выступления".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.