Саблистка Позднякова рассказала о самом трудном поединке на пути к золоту Олимпийских игр

ТАСС, 24 декабря. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова считает поединок против итальянки Росселлы Грегорио самым тяжелым на Олимпийских играх в Токио. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE).

Позднякова и Грегорио встречались в 1/16 финала женского личного первенства на Олимпийском турнире по фехтованию в Токио. Встреча завершилась со счетом 15:12 в пользу россиянки. В финале Позднякова победила на соотечественницу Софью Великую.

"Самый тяжелый момент - первое противостояние в личном турнире против Грегорио. В один из сезонов мы часто фехтовали друг с другом. Мне удалось выиграть один раз, в остальных случаях я проигрывала. Первые схватки обычно трудные, там было дополнительное эмоциональное давление", - сказала Позднякова.

Поздняковой 24 года, на Олимпийских играх в Токио она также стала победительницей в командных соревнованиях саблисток. Также она является двукратной чемпионкой мира и Европы.