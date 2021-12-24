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XXXII летние Олимпийские игры

Саблистка Позднякова рассказала о самом трудном поединке на пути к золоту Олимпийских игр

Спортсменка заявила, что самым сложным для нее был первый поединок против итальянки Росселы Грегорио

ТАСС, 24 декабря. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова считает поединок против итальянки Росселлы Грегорио самым тяжелым на Олимпийских играх в Токио. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE).

Позднякова и Грегорио встречались в 1/16 финала женского личного первенства на Олимпийском турнире по фехтованию в Токио. Встреча завершилась со счетом 15:12 в пользу россиянки. В финале Позднякова победила на соотечественницу Софью Великую.

"Самый тяжелый момент - первое противостояние в личном турнире против Грегорио. В один из сезонов мы часто фехтовали друг с другом. Мне удалось выиграть один раз, в остальных случаях я проигрывала. Первые схватки обычно трудные, там было дополнительное эмоциональное давление", - сказала Позднякова.

Поздняковой 24 года, на Олимпийских играх в Токио она также стала победительницей в командных соревнованиях саблисток. Также она является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыПозднякова, София Станиславовна
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