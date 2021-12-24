Непомнящий победил Потанина в шахматной партии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл президента компании "Норильский никель" Владимира Потанина в товарищеской шахматной партии, которая проходила в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Потанин играл белыми фигурами. Игрокам отводилось на партию по 30 минут.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира. В 2021 году он выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает это звание с 2013 года.