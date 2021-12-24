Министр спорта РФ Матыцин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин принял участие в акции "Елка желаний", пообещав исполнить мечту мальчика Богдана Артемьева.

"Богдан Артемьев мечтает побывать в роли водителя специальной службы. Прекрасная мечта, обязательно сбудется", - сказал Матыцин.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.