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Министр спорта РФ Матыцин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Матыцин пообещал исполнить мечту Богдана Артемьева, который желает побывать в роли водителя специальной службы
Министр спорта России Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин принял участие в акции "Елка желаний", пообещав исполнить мечту мальчика Богдана Артемьева.

"Богдан Артемьев мечтает побывать в роли водителя специальной службы. Прекрасная мечта, обязательно сбудется", - сказал Матыцин.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.

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Матыцин, Олег Васильевич
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