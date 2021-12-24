Гандбольному клубу СКИФ рекомендовали продолжить работу в соответствии с возможностями

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края определили с руководством мужского гандбольного клуба СКИФ цели и задачи дальнейшей работы, вопрос о прекращении его существования не стоит, клубу рекомендовано планировать деятельность в соответствии с финансовыми возможностями учредителей и инвесторов. Об этом ТАСС в пятницу заявил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В прошлом сезоне СКИФ был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата России в связи с финансовыми трудностями. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в пятницу заявил, что власти Краснодарского края не отзываются на просьбы руководства ФГР помочь местному мужскому клубу.

"Администрация Краснодарского края не полномочна оказывать воздействие на финансово-хозяйственную деятельность автономной некоммерческой организации "Гандбольный клуб СКИФ". Проведены личные приемы с генеральным директором клуба, а также состоялись совещания. По итогам определены цели и задачи на будущее, вопрос о прекращении деятельности клуба не обсуждается. Администрации клуба рекомендовано планировать свою деятельность в соответствии с финансовыми возможностями учредителей и инвесторов", - сообщил Тимченко.

Он пояснил, что до 2016 года администрация Краснодарского края стабильно осуществляла финансовую поддержку профессиональных клубов из средств краевого бюджета в рамках краевой госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", с 2016 года, в соответствии с изменениями в действующее российское законодательство, финансирование деятельности спортивных команд из средств краевого бюджета больше не осуществляется. Гандбольный клуб СКИФ - автономная некоммерческая организация, в соответствии с уставом формирует бюджет и определяет приоритетные направления деятельности общее собрание учредителей. Тимченко добавил, что в настоящее время команда ведет планомерную работу в штатном режиме.

"Кубанская школа гандбола по-прежнему остается одной из сильнейших в стране, об этом свидетельствуют успехи представителей Краснодарского края не только на уровне межрегиональных соревнований, но и на турнирах всероссийского уровня. Важно, что успехи показывают не только опытные кубанские гандболисты, но и молодежь. Это значит, что сохраняется преемственность. Деятельность дублирующей команды СКИФ финансируется из средств краевого бюджета, в рамках государственного задания государственному бюджетному учреждению Краснодарского края "Центр олимпийской подготовки №1", - резюмировал министр спорта Краснодарского края.