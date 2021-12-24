Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате России в мужском одиночном катании. Соревнования проходят в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Кондратюк по сумме короткой и произвольной программ набрал 284,37 балла (97,77+186,60). Второе место занял Михаил Коляда (283,70; 94,26+189,44), третьим стал Андрей Мозалев (278,28; 90,98+187,30). Лидировавший после короткой программы Евгений Семененко занял четвертое место (274,28; 98,03+176,25).

Кондратюку 18 лет, на его счету бронзовая награда чемпионата России прошлого года. Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, победителем командного чемпионата мира (2021), бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России. Мозалеву 18 лет, он стал чемпионом мира среди юниоров 2020 года, а также серебряным призером юношеских Олимпийских игр в том же году.

Кондратюк и Коляда завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине, обладатель третьей путевки будет определен решением тренерского совета. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав сборной будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января). Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Чемпионат России завершится 26 декабря.