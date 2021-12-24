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Чемпионат России по фигурному катанию

Валиева показала результат выше рекорда мира в короткой программе на чемпионате России

Фигуристка получила за свое выступление 90,38 балла
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Камилла Валиева показала результат выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Валиева выступала под первым номером и набрала 90,38 балла.

Новый рекорд не будет официально зарегистрирован, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только достижения, установленные на соревнованиях под своей эгидой. Официальный мировой рекорд (87,42 балла) в короткой программе также принадлежит Валиевой и был установлен на этапе Гран-при в Сочи в конце ноября нынешнего года.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России. Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Произвольную программу на чемпионате России женщины представят 25 декабря.

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