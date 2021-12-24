Фигуристка Петросян заявила о намерении прыгнуть четверной риттбергер на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян будет исполнять в произвольной программе чемпионата России в Санкт-Петербурге четверной риттбергер - самый сложный из существующих четверных прыжков. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой.

Взрослый чемпионат России стал первым в карьере спортсменки. За короткую программу она получила 73,29 балла.

"Немножко присутствует волнение, но не то чтобы страшно, я рада, что выступаю на чемпионате России среди взрослых с девочками такого высокого уровня, я счастлива, - сказала Петросян. - Планирую завтра прыгать четверной риттбергер, это самый сложный в мире прыжок, но для меня он почти самый удобный".

"С малых лет учу этот прыжок, он получается неплохо", - добавила Петросян.

Девушки представят произвольные программы 25 декабря.