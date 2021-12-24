Туктамышева прокомментировала падение с тройного акселя на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира - 2021 Елизавета Туктамышева понимает, что не была застрахована от падения с тройного акселя на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на турнире, который является основным этапом отбора на Олимпиаду в Пекине.

"Все бывает, это жизнь, и это первые слова, которые мне сказал Алексей Николаевич (Мишин, тренер спортсменки - прим. ТАСС) после проката, - сказала Туктамышева. - Это жизнь, никто не застрахован. Думаю, это нервы, скорее всего. Это важный старт".

"Я с акселя очень давно не падала. Так хорошо, как обычно, вылетела, но почему-то раньше времени подумала, что все сделано, и начала раскрываться. Это не совсем на меня похоже, нетипичная ошибка", - отметила фигуристка.

Спортсменка рассказала об ожиданиях от произвольной программы, которая состоится в субботу. "Что дальше? Да просто откататься так, чтобы не было потом каких-то сожалений, и это самое главное. Оптимизм у меня, надеюсь, никогда не пропадет. Три балла - не такой большой разрыв, поэтому завтра будет еще один интересный день", - подчеркнула Туктамышева.