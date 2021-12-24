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Бокс

Россиянин Максим Власов победил бывшего временного чемпиона мира Феликса Валеру

Российский боксер одержал победу решением судей
Максим Власов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Максим Власов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россиянин Максим Власов защитил титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у доминиканца Феликса Валеры решением судей.

Валера во втором раунде оказался в нокдауне, опустившись на колено после точного удара, и с трудом продержался до гонга. В третьем раунде он сумел восстановиться и даже провел два сильных точных удара. Но в четвертом дважды оказался в нокдауне, а затем снова нашел в себе силы и отбоксировал все раунды. В девятом раунде судья снял с доминиканца одно очко за удары ниже пояса.

Власов впервые вышел на ринг после поражения в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) от американца Джо Смита - младшего решением судей, который прошел в апреле этого года в США. В послужном списке 35-летнего Власова теперь 46 побед (26 нокаутом) и четыре поражения.

Россиянин в 2018 году принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проиграв в четвертьфинальном поединке, на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBO в весе до 90,71 кг, поляку Кшиштофу Гловацкому. После боя россиянин принял решение сменить весовую категорию и в мае 2019 года дебютировал в полутяжелом весе (до 79,38 кг).

В активе 33-летнего Валеры теперь 19 побед (16 нокаутом), 5 поражений. В 2015 году он стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив в Москве россиянина Станислава Каштанова решением судей, а в 2016 году расстался с титулом, уступив еще одному представителю России, Дмитрию Биволу, решением судей.

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