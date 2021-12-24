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Бокс

Чемпион Олимпиады Батыргазиев победил бывшего претендента на пояс чемпиона мира Мансанилью

Российский боксер завоевал титулы интернационального чемпиона по версии Международной боксерской федерации и чемпиона Евразийского боксерского парламента в весовой категории до 57,15 кг
Альберт Батыргазиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Альберт Батыргазиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев завоевал титулы интернационального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 57,15 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира венесуэльца Франклина Мансанильи техническим нокаутом в четвертом раунде.

Батыргазиев завоевал четыре титула в профессиональной карьере, в первом бою в 2020 году он стал обладателем пояса чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в четвертом в октябре этого года - звания чемпиона Европы Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в послужном списке 23-летнего спортсмена теперь 5 побед (5 нокаутом), ни одного поражения.

Батыргазиев провел второй поединок после Олимпийских игр в Токио, на которых завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг. Также он является четырехкратным чемпионом России.

33-летний Мансанилья потерпел 8-е поражение в карьере при 20 победах (19 нокаутом). В 2019 году венесуэлец боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв мексиканцу Рею Варгасу решением судей.

Теги
БоксБатыргазиев, Альберт Ханбулатович
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