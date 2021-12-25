Сергей Мозякин заявил, что пока не думает о тренерской деятельности

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России и магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин пока не планирует заниматься тренерской деятельностью. Об этом он заявил журналистам.

"Пока мне нужно от хоккея отдохнуть. Если говорить про дальнейшие планы, то про тренерскую деятельность пока не думал, хочется с семьей побыть, перезагрузиться, с детьми повозиться, - сказал Мозякин. - О тренерской карьере сейчас у меня нет мыслей, но в будущем как вариант можно будет рассмотреть".

Бывший нападающий добавил, что вопрос с игровой карьерой решен окончательно. "У меня были изначально разговоры [с "Металлургом"] по контракту, но то, что предлагали, я не видел смысла продолжать, - сказал Мозякин. - Последний год мучили травмы, и я решил, что хватит, игровую хоккейную карьеру я закончил окончательно. У меня была достаточно хорошая карьера, я ни о чем не жалею".

Мозякин завершил карьеру в 2021 году, за "Металлург" он выступал с 2011 года. В составе команды спортсмен стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), Мозякин является рекордсменом чемпионатов России и Континентальной хоккейной лиги по набранным очкам, заброшенным шайбам и голевым передачам. Хоккеист также является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).