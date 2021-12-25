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Кубок ATP

СМИ: первая ракетка мира Джокович не сыграет на ATP Cup в Австралии

Турнир пройдет с 1 по 9 января 2022 года в австралийском Сиднее
Новак Джокович EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 25 декабря. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сыграет за национальную сборную на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который пройдет в Сиднее. Об этом сообщает сербская газета Blic со ссылкой на источник, близкий к окружению теннисиста.

На данный момент Джокович готовится к началу сезона в Белграде. До конца года он должен объявить свое решение об участии на Открытом чемпионате Австралии. Ранее сообщалось, что Джокович, действующий победитель турнира, может пропустить соревнования из-за отказа пройти курс вакцинации.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). В 2020 году в составе сборной Сербии он выиграл ATP Cup.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России.

Теги
Джокович, НовакКубок ATP
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