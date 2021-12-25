Московское "Динамо" и казанский "Зенит" сыграют в финале Кубка России по волейболу

ТАСС, 25 декабря. Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Зенит" из Санкт-Петербурга во втором полуфинальном матче Кубка России по волейболу. "Финал четырех" турнира проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:16, 25:15, 24:26, 25:19) в пользу столичной команды.

Ранее в субботу казанский "Зенит" со счетом 3-0 (25:19, 25:21, 25:22) обыграл новосибирский "Локомотив" в первом полуфинале. Финал Кубка России и матч за третье место состоятся в воскресенье.

Кубок России разыгрывается с 1993 года. "Динамо" выигрывало турнир три раза и является действующим обладателем трофея. Казанский "Зенит" побеждал в Кубке России девять раз и является рекордсменом по этому показателю.