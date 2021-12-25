Горшков отметил прогресс в российском мужском одиночном катании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Положение дел в мужском одиночном катании остается проблемным, но в нем можно найти проблески. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате России завершились 24 декабря. Победу одержал Марк Кондратюк, второе место занял Михаил Коляда, третье - Андрей Мозалев. Кондратюк и Коляда завоевали право выступить на Олимпиаде.

"Я всегда говорю об этом, не стесняясь, с мужчинами у нас пока проблема. Будем надеяться. Есть проблески. Я всегда им привожу пример девочек, надо выходить не просто бороться, а чтобы в глазах было написано: я выхожу побеждать", - сказал Горшков.

"Сегодняшний вечер просто фантастический. Это и парное катание, а девочки - это просто космос", - добавил президент ФФККР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Обладатели третьих путевок от России будут определены решением тренерского совета. Ранее Горшков сообщил, что окончательный состав сборной будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января).