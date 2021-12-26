"Спартак" забрал хоккеиста Галузина с драфта отказов

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский "Спартак" забрал с драфта отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающего "Амура" Владимира Галузина. Об этом ТАСС сообщил источник.

Галузин был выставлен "Амуром" на драфт отказов в пятницу, в течение 48 часов его мог забрать любой клуб КХЛ. Заявки на него подали "Спартак" и новосибирская "Сибирь". Согласно правовому регламенту КХЛ преимущество имеет тот клуб, который в общей таблице регулярного чемпионата находится на более низком месте на момент помещения игрока на драфт отказов. На тот момент "Спартак" располагался ниже "Сибири" в турнирной таблице.

"Спартак" занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах.

Галузину 33 года, он является воспитанником нижегородского "Торпедо", за который выступал с 2007 по 2019 год. После нападающий играл за магнитогорский "Металлург", казанский "Ак Барс", нижнекамский "Нефтехимик" и "Амур". В текущем сезоне Галузин провел 36 матчей, в которых набрал 10 очков (1 шайба + 9 передач).