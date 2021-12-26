"Ак Барс" продлил контракт с хоккеистом Кагарлицким на два года

ТАСС, 26 декабря. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" объявил о продлении соглашения с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

"Кагарлицкий - один из лучших форвардов КХЛ, лидер "Ак Барса" в этом сезоне, - сказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин. - Он хорошо влился в нашу команду, его высокий профессионализм помогает клубу на льду и в раздевалке. Мы рады, что сохранили такого ценного игрока в Казани, будем делать все, чтобы вместе выиграть Кубок Гагарина".

Кагарлицкому 32 года, он присоединился к "Ак Барсу" в мае 2021 года. В текущем сезоне он - лучший бомбардир команды с 30 (10 голов + 20 передач) очками в 41 игре. По ходу чемпионата форвард достиг отметки в 150 заброшенных шайб, 250 результативных передач и 400 набранных очков в чемпионатах КХЛ. Ранее выступал в московских "Динамо" и "Крыльях Советов", петербургском СКА, череповецкой "Северстали", донецком "Донбассе", новокузнецком "Металлурге" и подмосковном "Атланте", становился чемпионом мира среди юниоров (2007).