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КХЛ

Слепышев восстановился от травмы и в ближайшее время сыграет за ЦСКА в КХЛ

Хоккеист не играл с 8 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев восстановился от травмы и в ближайшее время сможет сыграть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил источник.

Хоккеист из-за травмы не смог сыграть за сборную России на домашнем этапе Евротура - Кубке Первого канала. Повреждение Слепышев получил в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо" 8 декабря. Игрок подрался с нападающим "Торпедо" Кириллом Ураковым.

"Слепышев в ближайшее время сможет сыграть в КХЛ, но не сегодня", - сообщил собеседник агентства.

В воскресенье ЦСКА примет минское "Динамо", начало матча - 17:00 мск.

Слепышеву 27 лет, в текущем сезоне он провел 33 матча в регулярном чемпионате, забросил 10 шайб и отдал 13 голевых передач.

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