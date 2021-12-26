ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:4 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Матвей Гуськов (3-я минута), Лукас Валльмарк (25), Артем Блажиевский (27), Павел Карнаухов (40), Даррен Диц (50) и Владислав Каменев (58). У проигравших отличились Сергей Сапего (9), Илья Усов (11, 26) и Маттиас Теденбю (58).

Хоккеисты ЦСКА провели матч в ретроформе в честь 75-летия клуба. Диц забросил первую шайбу в составе армейцев. Он перешел в ЦСКА 17 декабря из "Барыса" в обмен на денежную компенсацию.

ЦСКА после 42 матчей набрал 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 48 очками после 43 игр располагается на восьмой строчке. Белорусская команда опережает нижегородское "Торпедо", находящееся на девятом месте, на два очка. "Торпедо" провело на матч меньше.

В следующем матче ЦСКА 28 декабря примет московское "Динамо", а команда из Минска днем позже на своей площадке сыграет с магнитогорским "Металлургом".