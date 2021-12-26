Польский футбольный союз отказал главному тренеру сборной в расторжении контракта

ТАСС, 26 декабря. Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что отказался расторгнуть контракт с главным тренером сборной португальцем Паулу Соузой. Об этом Кулеша написал на своей странице в Twitter.

Ранее бразильский телеканал Globo сообщил, что португальский специалист согласился возглавить футбольный клуб "Фламенго".

"Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что он хочет расторгнуть контракт из-за предложения другого клуба. Это крайне безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался", - написал Кулеша.

Соузе 51 год, он возглавляет сборную Польши с 2021 года. Польская команда является соперником сборной России в полуфинале плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта на стадионе "Лужники".