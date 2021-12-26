На молодежном чемпионате мира по хоккею в России выступят 11 сборных

ТАСС, 26 декабря. Худшая команда по итогам молодежного чемпионата мира 2022 года не покинет элитный дивизион турнира, на мировом первенстве 2023 года в Омске и Новосибирске сыграют 11 сборных. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В воскресенье в канадских Эдмотноне и Ред-Дире стартовал молодежный чемпионат мира 2022 года среди игроков не старше 20 лет. В турнире принимают участие 10 сборных.

"Совет IIHF проголосовал за то, чтобы ни одна команда не была выведена из высшего дивизиона молодежного чемпионата мира этого года, чтобы сохранить спортивную целостность соревнований в свете чрезвычайных обстоятельств, связанных с коронавирусом. В связи с тем, что сборная Белоруссии получила право выступить в элитном дивизионе после победы в молодежном чемпионате мира в первом дивизионе, в молодежном чемпионате мира 2023 года в Омске и Новосибирске будут участвовать 11 команд с целью вернуться к 10 командам на чемпионате мира 2024 года", - говорится в заявлении пресс-службы IIHF.

С 1996 года на молодежном чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе выступают 10 сборных, которые разделены на две группы по пять команд. Сборные, занимающие последние места в группах, проводят серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.

Молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.