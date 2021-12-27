У капитана швейцарцев выявлен ковид перед матчем молодежного чемпионата мира с россиянами

ТАСС, 27 декабря. Повторный тест на коронавирус капитана молодежной сборной Швейцарии по хоккею Симона Кнака дал положительный результат перед матчем чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба швейцарской команды.

Результат первого теста игрока также оказался положительным. В связи с этим он должен оставаться в течение 10 дней на карантине и не сможет присоединиться к команде на молодежном чемпионате мира.

Сборная Швейцарии выступает в группе В вместе с командами России, Словакии, США и Швеции. Матч против россиян, запланированный на 28 декабря (начало - 00:30 мск), должен стать для швейцарцев первым на турнире.

Чемпионат мира проходит в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.