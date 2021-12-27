Министерство спорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Бурятии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, правительство Республики Бурятия и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

"Соглашение с правительством Республики Бурятия, РФС и региональной федерацией включает в себя комплекс мер по всестороннему развитию футбола в регионе, - сказал Матыцин. - Документ подразумевает реализацию комплекса мероприятий по увеличению массовости занимающихся, подготовке спортивного резерва, совершенствованию кадрового обеспечения, а в перспективе - создание профессионального футбольного клуба как полноценного ориентира для развития игроков, тренеров, менеджеров и других специалистов футбола. Кроме того, определены направления по улучшению материально-технической базы региона: в рамках соглашения планируется построить шесть мини-футбольных и 27 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием. Уверен, перечисленные меры помогут массовому футболу Бурятии в его дальнейшем развитии, и общими усилиями мы сможем сделать футбол в регионе еще привлекательнее и доступнее".

"В настоящее время футболом в Республике Бурятия систематически занимаются свыше 23 тыс. человек, - отметил глава РФС Александр Дюков. - При этом есть хороший потенциал для еще большего вовлечения жителей региона в футбол за счет мероприятий, которые предусмотрены в четырехстороннем соглашении, к 2024 году в Бурятии планируется увеличение количества регулярно занимающихся футболом жителей до 35 тыс. человек. Это станет возможно благодаря открытию в регионе новых отделений футбола, увеличению количества тренеров, строительству объектов инфраструктуры, включая полноразмерный манеж. Детский футбольный центр, созданный в регионе при поддержке РФС, будет вести системную работу по подготовке резерва".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.