Бородавко: лыжник Большунов будет бороться за победу на "Тур де Ски"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов настраивается показать максимальный результат на многодневной гонке "Тур де Ски". Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"Состояние Большунова постепенно улучшается, проделали определенную работу. Нельзя сказать, что кардинально. Как намечено по плану, за счет стартов, он будет набирать форму, - сказал Бородавко. - Александр прежде всего спортсмен, конечно, он будет отстаивать свой титул, бороться за победу, настраиваться показать свой максимальный результат".

Многодневка "Тур де Ски" сезона-2021/22 пройдет с 28 декабря по 4 января, гонки состоятся в швейцарском Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме. Победителями прошлой многодневки стали Большунов и американка Джесси Диггинс.