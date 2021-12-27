Поздняков заявил, что ждет от российских хоккеистов борьбы за победу на Олимпиаде

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ждет от сборной России по хоккею борьбы за золотые медали олимпийского турнира. Об этом Поздняков рассказал в интервью ТАСС.

Мужской олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России выступит в группе B, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами. 22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде.

"Каждый турнир - особенная история, так или иначе большинство команд приезжает на Олимпиаду с надеждой на победу, я всегда выступаю за то, чтобы на Играх была возможность выступить у всех лучших игроков. Конечно, жаль, что наших хоккеистов, выступающих за океаном, искусственно лишили шанса побороться за олимпийские награды. С учетом того, что аналогичная ситуация была в Пхёнчхане, получается, что с 2014 года теперь уже как минимум до 2026 года энхаэловцы без Олимпиад. Это 12 лет, целое поколение, по сути, пропускает Игры, конечно, это печальная ситуация для хоккея в целом и тем более для таких звезд, как Овечкин или Малкин", - отметил Поздняков.

"Что же касается тех, кто поедет в итоге в Пекин в составе хоккейной сборной, то тут никаких разговоров вообще быть не может, это наша команда, наши парни, и мы будем болеть за них всей душой, так же, как и всех остальных российских олимпийцев. Лично я жду от хоккеистов борьбы за золото, уверен, что руководство федерации поставит максимальную задачу. И только турнир покажет, готовы ли мы снова стать первыми", - добавил президент ОКР.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Победителями Олимпиады 2018 года стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме. Россияне сумели сравнять счет на последней минуте основного времени матча, играя в меньшинстве.

"Не хотелось бы, чтобы эта развязка хоккейного турнира в Пекине была такой же нервной, как в Пхёнчхане. Думаю, что тогда была действительно уникальная концовка финала. Пожалуй, повторения такой нервотрепки не хотели бы не только болельщики и специалисты, но и сами игроки. Совершенно валидольная развязка, но таков спорт, и это нам действительно запомнилось, это будет с нами на долгие годы. Возьмите, к примеру, ту же "Формулу-1", когда судьба такие удивительные сюжеты пишет, то это создает преимущества того или иного вида спорта", - заключил Поздняков.