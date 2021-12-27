Поздняков уверен, что в споре между WADA и РУСАДА восторжествует здравый смысл

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Существует уверенность, что в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) восторжествует здравый смысл. Об этом президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал в интервью ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года чемпионаты мира можно не переносить из России только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам".

"Эти санкции не имеют прямого отношения к спортсменам, тренерам. Это спор между WADA и РУСАДА, который идет по поводу трактовок данных лабораторий. Уверен, что здравый смысл восторжествует", - подчеркнул Поздняков.

"Отмены санкций ждут многие международные спортивные федерации - уровень, на котором мы проводим мероприятия, ни для кого не секрет. Многие посчитают за честь провести соревнования именно в России. Так что санкции косвенно наложены и на другие спортивные организации. А мы пока в следующем году проводим в России чемпионат мира по волейболу", - добавил президент ОКР.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.