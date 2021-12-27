Хоккеисты "Амура" впервые за 14 лет обыграли дома СКА

ТАСС, 27 декабря. Хабаровский "Амур" победил на своей площадке СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске.

В составе победителей шайбами отметились Глеб Зырянов (19-я минута), Александр Горшков (54) и Сергей Терещенко (55). У петербуржцев отличились Андрей Кузьменко (18) и Антон Бурдасов (30). Терещенко набрал 100-е очко в лиге (35 голов + 65 передач).

"Амур" не мог обыграть дома СКА с 28 октября 2007 года (3:2). Всего эта победа стала для команды второй над соперником в КХЛ при 25 выигранных матчах у СКА. Хабаровский клуб сумел прервать пятиматчевую серию поражений в текущем сезоне.

"Амур" после 45 матчей идет девятым в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 40 очков. СКА лидирует в таблице Запада с 60 очками в 43 встречах. В следующем матче "Амур" 3 января сыграет на выезде с "Адмиралом", 29 декабря с клубом из Владивостока встретится СКА.