Аршавин оценил шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборная Польши является проходимым соперником для российской команды в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом заявил бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Андрей Аршавин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В полуфинале стыкового турнира сборная России сыграет против команды Польши. Встреча пройдет 24 марта на стадионе "Лужники". В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина сыграют с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша - играя в "Лужниках", мы вполне можем их проходить, а второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное - ими правильно распорядиться", - заявил Аршавин.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Аршавину 40 лет, он завершил карьеру игрока в 2018 году. Ранее он выступал за российские клубы "Зенит" и "Кубань", казахстанский "Кайрат" и английский "Арсенал". Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.