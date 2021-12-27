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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков отметил, что выступление россиян на Олимпиаде стало для него наибольшей наградой

Россияне на соревнованиях в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что успешное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио стало для него самое большой наградой в 2021 году. Об этом Поздняков рассказал в интервью ТАСС.

Российская команда на Олимпиаде в Токио завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняла пятое место в медальном зачете.

"Безусловно, самым главным событием этого года стали Олимпийские игры в Токио. Каждая медаль для меня - как событие всего года. Понятно, что особняком стоят две награды, завоеванные дочерью (София Позднякова завоевала в Токио две золотые медали в фехтовании - прим. ТАСС). Это моя отцовская гордость. А как для руководителя ОКР успешное выступление наших спортсменов стало самой большой наградой за работу, которую сделали мы и мои коллеги, товарищи, по-другому не могу их назвать", - отметил Поздняков.

"Мы большая олимпийская семья, для нас это нечто большее, чем просто моральное удовлетворение. В том числе это оценка наших усилий", - добавил президент ОКР.

В Токио российская команда завоевала 71 награду и превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 67.

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Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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