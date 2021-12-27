Жамнов: сборная России прибавит на молодежном чемпионате мира при хорошей дисциплине

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России прибавят на молодежном чемпионате мира, если будут играть дисциплинированно. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

Россияне в ночь на понедельник в стартовом матче молодежного чемпионата мира уступили шведам со счетом 3:6. Три гола сборная России пропустила в меньшинстве.

"По одному матчу глобальных выводов делать нельзя. Подвела игровая дисциплина, турнир только начался. Ясно, что группа тяжелая, надо из нее выходить. Думаю, что тренерский штаб уберет все эти ненужные вещи. Если будет дисциплина, то все будет нормально", - сказал Жамнов.

Следующий поединок россияне проведут в ночь на 28 декабря со швейцарцами, начало матча в 00:30 мск.