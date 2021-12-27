Непомнящий набрал три очка во второй день чемпионата мира по быстрым шахматам

ТАСС, 27 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий набрал три очка по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду. Соревнования проходят в Варшаве.

В понедельник состоялось четыре тура. Непомнящий победил поляка Яна-Криштофа Дуду и американца Тимура Гареева, а также сыграл вничью с грузином Баадуром Джобава и Борисом Гельфандом из Израиля. Также по три очка набрали Александр Грищук и Кирилл Алексеенко. Лидером после второго игрового дня является действующий чемпион мира по классическим шахматам, рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 7,5 очков в девяти партиях, у Грищука и Непомнящего, а также узбекистанца Нодирбека Абдусатторова по семь очков.

У женщин после второго дня единолично лидирует россиянка Александра Костенюк, набравшая 7,5 очков в восьми партиях. Валентина Гунина идет на пятом месте с 5,5 очками. Полина Шувалова занимает девятое место (5,5), Анастасия Парамзина - 16-е (5,5), Александра Горячкина - 22-е (5), Екатерина Лагно - 27-е (4,5). Всего в женском турнире запланировано 11 туров.

Чемпионат мира по рапиду в Варшаве завершится 28 декабря, после чего стартует мировое первенство по блицу. Первоначально турниры должны были пройти в Нур-Султане, но были перенесены из-за эпидемиологических ограничений. Участие в соревнованиях у мужчин принимают более 180 гроссмейстеров, у женщин - более 100.

В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года, в рамках турнира проходят чемпионаты мира по рапиду и блицу. Среди россиян в рапиде победителями становились Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018), в блице - Грищук (2012, 2015) и Карякин (2016).