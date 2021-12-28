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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в матче молодежного чемпионата мира

Россияне победили со счетом 4:2
Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею AP Photo/Petr David Josek
Описание
Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 28 декабря. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 4:2 обыграла команду Швейцарии во втором матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

В составе сборной России отличились Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18), Матвей Мичков (52). У швейцарцев шайбы забросили Аттилио Бьяска (19), Фабиан Ритцманн (59). Ворота сборной России защищал Егор Гуськов.

Сборная России одержала первую победу на турнире и набрала три очка по итогам двух встреч. Россияне и швейцарцы выступают в группе B вместе с командами Словакии, Швеции и США. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии, встреча пройдет 30 декабря и начнется в 00:30 мск.

В другом матче игрового дня сборная Финляндии разгромила команду Австрии (7:1). Обе команды выступают в группе A вместе со сборными Чехии, Канады и Германии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

Молодежный чемпионат мира по хоккею
Зубов надеется, что победа над швейцарцами вселит в российских игроков больше уверенности
Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии во втором матче молодежного чемпионата мира со счетом 4:2
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