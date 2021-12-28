Рукосуев заменит олимпийского чемпиона Третьякова на этапе Кубке мира по скелетону

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Победитель зимней юношеской Олимпиады 2016 года Евгений Рукосуев заменит олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова на этапе Кубка мира по скелетону, который пройдет 31 декабря в латвийской Сигулде. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.

"Тренерский штаб принял решение дать лидеру команды Третьякову возможность отдохнуть и побыть подольше с семьей, - заметил Алимов. - Тем более, у него совсем недавно родился сын. Вместо Третьякова в Сигулде выступит Евгений Рукосуев. На следующем этапе Кубка мира, который пройдет в Винтерберге, Александр уже будет стартовать".

На этап Кубка мира в Латвии заявлены Рукосуев, Никита Трегубов, Владислав Семенов, Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова.

После пяти этапов Кубка мира 36-летний Третьяков занимает четвертое место в общем зачете, на его счету победы на этапах в австрийском Иглсе (19 ноября) и германском Винтерберге (10 декабря).