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Массовый спорт

Чернышенко: в 2022 году в России запланировано более 14 тыс. спортивных мероприятий

Вице-премьер отметил, что в следующем году не менее 48% жителей России будут регулярно посещать спортивные объекты
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Григорий Сысоев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 14 тысяч спортивных мероприятий запланировано в России в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"Мы уверенными темпами движемся к достижению [отметки в] 46,5% жителей РФ, регулярно занимающихся спортом. Мы движемся к нашей цели, около 63 млн россиян ведут здоровый образ жизни", - отметил Чернышенко.

"В следующем году не менее 48% жителей нашей страны регулярно будут посещать спортзалы, секции, стадионы. Несмотря на ковидные ограничения, спортивная отрасль восстановилась. Прошли свыше 13,5 тысяч соревнований всероссийского и международного уровня. Это говорит о том, что по сравнению с допандемийным временем количество соревнований увеличилось на 5%, а учитывая межрегиональные - на 15%", - добавил он.

Также вице-премьер сообщил, что количество спортивных мероприятий на территории России в следующем году будет увеличено. "В следующем году запланировано свыше 14 тыс. мероприятий", - отметил вице-премьер.

Теги
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