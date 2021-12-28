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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Клебо надеется увидеть Большунова в лучшей форме на Олимпиаде

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо надеется, что россиянин Александр Большунов в оптимальной форме подойдет к стартам на многодневке "Тур де Ски" и на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Клебо сообщил в интервью телеканалу TV 2.

Во вторник стартует многодневка "Тур де Ски", действующим победителем которой является Большунов.

"Я не надеюсь, что Большунов будет травмирован или болен. Хочу, чтобы он был в лучшей форме как на "Тур де Ски", так и на Олимпиаде. Именно тогда соревноваться веселее всего. С нетерпением жду новых гонок с Большуновым",- сказал Клебо.

"Тур де Ски" завершится 4 января. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Теги
Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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