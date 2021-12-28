Чернышенко: российские спортсмены одержали исторические победы на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены показали бойцовские качества и одержали исторические победы на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

Российская команда на Олимпиаде в Токио завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняла пятое место в медальном зачете.

"Уверен, что участие наших спортсменов в Играх в Токио вы также оцениваете успешно. Для наших спортсменов это были одни из самых сложных состязаний, они проходили в непростых условиях пандемии и санкций. Несмотря на трудности, наши спортсмены показали бойцовские качества, одержали исторические победы", - сказал Чернышенко.

На Паралимпийских играх в Токио российская команда завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград и заняла четвертое место в медальном зачете. "Также было успешным выступление нашей команды на Паралимпийских играх в Токио. Хочется отметить пловцов, победы в этом виде спорта принесли нашей стране 49 медалей", - подчеркнул Чернышенко.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.