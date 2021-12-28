Матыцин: организация борьбы с допингом в России признана одной из ведущих в мире

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Борьба с нарушениями антидопинговых правил является одним из основных направлений российского спорта. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин на брифинге в координационном центре правительства РФ.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года чемпионаты мира можно не переносить из России только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам".

"Для нас одним из основных направлений является борьба с допингом. Наша задача - выстроить внутри систему чистого спорта. Проводятся мероприятия образовательного характера, мы применяем жесткие административные меры. Наша организация борьбы с допингом признана одной из ведущих в мире", - сказал Матыцин.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения CAS. План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.