Захарян хочет, чтобы награда лучшему молодому игроку переросла во что-то большее

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лучший молодой футболист Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), обладатель премии "Первая пятерка" полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян хочет, чтобы награда переросла во что-то большее. Об этом Захарян рассказал журналистам.

"Эта награда важна, - сказал Захарян. - Ее значение в том, чтобы не останавливаться и делать все, чтобы развиваться дальше. Хочется, чтобы эта награда переросла во что-то большее, чем просто молодой игрок".

Захаряну 18 лет, в 2021 году он провел 27 матчей в РПЛ, забив три гола и отдав 12 результативных передач. Также на награду претендовали лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ Гамид Агаларов ("Уфа"), Кирилл Боженов ("Химки"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Данил Степанов ("Арсенал"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Наиль Умяров ("Спартак") и Даниил Хлусевич ("Арсенал").

В голосовании принимали участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты.

Руководитель спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин на первое место поставил Агаларова, на второе - Хлусевича, на третье - Умярова, на четвертое - Мухина, на пятое - Захаряна.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.