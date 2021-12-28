Гершкович посоветовал футболисту "Динамо" Захаряну развивать свой талант

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович пожелал полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну развивать свой талант. Об этом Гершкович рассказал журналистам.

Захарян стал лучшим молодым футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году, получив премию "Первая пятерка".

"Когда смотришь на игру молодых ребят, тем более почетно, что Арсен выиграл в тяжелой борьбе, - сказал Гершкович. - Хотя когда я смотрел, за кого голосовали, то у него было большое количество первых мест, я сам за него голосовал".

"Хочется пожелать, чтобы Арсен не останавливался в росте. Нужно обратить внимание на одну вещь - каждую тренировку нужно проводить на полной концентрации. Такой талант, который тебе был дан свыше, нужно развивать с помощью труда. Очень приятно, как динамовцу, что кто-то из наших завоевал хоть какую-то награду, хочу пожелать, чтобы если не в этом сезоне, то на 100-летие "Динамо" выиграть чемпионство", - добавил Гершкович.

В голосовании принимали участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты. Руководитель спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин на первое место поставил Агаларова, на второе - Хлусевича, на третье - Умярова, на четвертое - Мухина, на пятое - Захаряна.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.