Вяльбе: лыжница Степанова еще не стала звездой в спорте

МОСКВА, 28 декабря, /ТАСС/. Веронике Степановой еще есть куда расти, на данный момент ее нельзя отнести к звездам лыжного спорта. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В понедельник Вяльбе сообщила ТАСС, что Степанова пропустит многодневку "Тур де Ски" из-за болезни.

"Не хочу делать из Спепановой звезду, она же никто, - сказала Вяльбе. - Она достойно пробежала гонку на этапе Кубка мира в Давосе, но это не говорит о том, что она звезда. "Тур де Ски" она пропускает из-за отравления. Для этой многодневки она еще очень сырая, я сильно сомневалась по поводу ее участия в ней".

Степановой 20 лет, она дебютировала на этапах Кубка мира в текущем сезоне. На этапе в Давосе она заняла десятое место в индивидуальной гонке на дистанции 10 км свободным стилем, на этапе в Норвегии она бежала последний этап победной для россиянок эстафеты 4х5 км.