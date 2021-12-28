Майгуров: Союз биатлонистов России постарается, чтобы Бурундуков выступил на Кубке IBU

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) прилагает все усилия по участию Михаила Бурундукова в составе сборной на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом журналистам сообщил президент организации Виктор Майгуров.

Бурундуков прошел отбор на международные соревнования по итогам этапа Кубка России "Ижевская винтовка", который закончился 27 декабря. Однако в настоящий момент у биатлониста нет визы, и в ближайшее время он будет оформлять документы для выступления на международных турнирах.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы Бурундуков поехал как можно раньше. Сегодня он проходил обследование в Федеральном медико-биологическом агентстве. Параллельно мы подаем документы в IBU для включения его в базу данных спортсменов СБР. В эти дни Бурундуков должен пройти антидопинговый курс Всемирного антидопингового агентства", - сказал Майгуров.

"Что касается разрешения на оружие, мы решили этот вопрос быстрее, чем за две недели. Еще нюанс - оформление ему шенгенской визы. Возможно, первый [в 2022 году] этап Кубка IBU он пропустит, но мы сделаем все, чтобы он выступил на пятом этапе", - добавил он.

Следующий этап Кубка IBU пройдет в словацком Брезно-Осрблье 8-9 января, пятый - там же 13-16 января, шестой - в германском Арбере 26-30 января.