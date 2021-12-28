{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига наций

Захарян: сборная России по футболу мастеровитее соперников по группе Лиги наций

Россияне в группе сыграют со сборными Исландии, Израиля и Албании

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футболисты мастеровитее соперников по группе 2 дивизиона B Лиги наций. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян.

Сборная России сыграет в группе 2 с командами Исландии, Израиля и Албании.

"Сейчас футбол таков, что и от Фарерских островов можно ожидать забитого гола и неприятностей, - сказал Захарян. - Каждый может и пас отдать, и забить, и тренеры квалифицированные. Нельзя прямо сказать, что мы точно выиграем. Но я думаю, что в мастерстве мы превосходим соперников".

Россияне сыграют с албанцами 2 июня (в гостях) и 13 июня (дома), с израильтянами - 6 июня (в гостях) и 27 сентября (дома), с исландцами - 10 июня (дома) и 24 сентября (в гостях).

Теги
Лига наций
Летние олимпийские виды спорта
Никитин: Нижний Новгород готов приступить к подготовке заявки на проведение Олимпиады
Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия обязательно должна претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Читать полностью