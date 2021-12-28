"Бенфика" расторгла контракт с главным тренером Жезушем

ТАСС, 28 декабря. Португальский специалист Жорже Жезуш покинул пост главного тренера лиссабонского футбольного клуба "Бенфика". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Португалец возглавил "Бенфику" в июле 2020 года, ранее он работал в лиссабонском клубе в период с 2009 по 2015 год. Пресс-служба клуба сообщает, что "Бенфика" выполнила все договорные обязательства перед специалистом. Причины расторжения соглашения не разглашаются.

Жезушу 67 лет, ранее он возглавлял бразильский "Фламенго", португальские "Спортинг", "Брагу", "Белененсеш" и множество других местных команд. Он является трехкратным чемпионом Португалии, обладателем Кубка Португалии, чемпионом Бразилии и победителем Кубка Либертодорес.

"Бенфика" располагается на третьей строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 37 очков. Также клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с нидерландским "Аяксом".