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Зимние олимпийские виды спорта

Крянин считает, что подготовка лыжника Большунова направлена на дистанционные гонки

Во вторник действующий победитель "Тур де Ски" выбыл на стадии четвертьфинала спринта на первом этапе многодневки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов делает акцент на подготовку к дистанционным гонкам. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

Лыжная многодневка "Тур де Ски" стартовала во вторник спринтерскими гонками у мужчин и женщин в швейцарском Ленцерхайде, Большунов выбыл на стадии четвертьфинала. Россиянин является победителем прошлогоднего "Тур де Ски".

"Когда Александр в хорошей форме, он может попасть в финал и побороться за призы [в спринте]. Я думаю, сейчас просто сделана другая работа, плюс есть какие-то ситуации, из которых он должен выбраться и из которых он потихоньку выбирается. Но его самая сильная сторона - дистанционные гонки, - сказал Крянин. - По моему мнению, делается акцент на них, на дистанции, где у него больше шансов занять лидирующие позиции".

Многодневка завершится 4 января, гонки состоятся в Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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