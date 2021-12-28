Крянин считает, что подготовка лыжника Большунова направлена на дистанционные гонки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов делает акцент на подготовку к дистанционным гонкам. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

Лыжная многодневка "Тур де Ски" стартовала во вторник спринтерскими гонками у мужчин и женщин в швейцарском Ленцерхайде, Большунов выбыл на стадии четвертьфинала. Россиянин является победителем прошлогоднего "Тур де Ски".

"Когда Александр в хорошей форме, он может попасть в финал и побороться за призы [в спринте]. Я думаю, сейчас просто сделана другая работа, плюс есть какие-то ситуации, из которых он должен выбраться и из которых он потихоньку выбирается. Но его самая сильная сторона - дистанционные гонки, - сказал Крянин. - По моему мнению, делается акцент на них, на дистанции, где у него больше шансов занять лидирующие позиции".

Многодневка завершится 4 января, гонки состоятся в Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.